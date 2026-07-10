La Policía británica investiga al partido de Farage por una donación de 586.000 euros

El líder de Reform UK, Nigel Farage, en un foro político. - Europa Press/Contacto/Andrew Parsons

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Reino Unido está investigando al partido del ultraderechista Nigel Farage, Reform UK, por una donación de 500.000 libras (unos 586.000 euros) que realizó en dos pagos la madre de un aliado del político, George Cottrell, que está condenado por fraude.

Las investigaciones se centran en dos donaciones de 250.000 libras (más de 293.000 euros) que hizo Fiona Cottrell, madre de un aliado de Farage al que se le ha visto regularmente en actos del partido, y en este contexto Scotland Yard ha interrogado a dos personas sin que se haya practicado ninguna detención.

En el foco está si estas donaciones están vinculadas al depósito de casi un millón de libras (1,17 millones de euros) que hizo Fiona Cottrell en junio de 2024 a una empresa dirigida por Richard Tice, líder adjunto de Reform, otra transferencia que hizo saltar las alarmas de las autoridades antifraude británicas.

El diario 'The Times' informa de que desde el sector financiero tanto los bancos como la autoridad antifraude británica no han podido determinar el origen de este dinero entregado a la empresa de Tice, una cantidad de la cual apenas unas semanas antes de las elecciones generales se transfirió medio millón a las cuentas de Reform UK.

Farage se encuentra en el centro del debate político en Reino Unido en un momento en el que su formación lidera las encuestas y ha dimitido como diputado tras la polémica por aceptar donaciones millonarias, en concreto Reform UK recibió cinco millones de libras (cerca de 5,8 millones de euros) por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne, en 2024.

En este contexto, ha presentado su dimisión como parlamentario en un intento de reforzarse, ya que ha confirmado que se presentará en las elecciones parciales para revalidar el escaño, incidiendo en que las denuncias "son del todo inexactas" y han sido "utilizadas como una herramienta política" contra él.