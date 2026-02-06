La Policía británica registra los domicilios del exembajador Peter Mandelson en Londres

Archivo - El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha llevado a cabo este viernes registros en dos domicilios del exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson en Londres, quien recientemente ha dimitido del Partido Laborista británico tras salir a la luz documentos que le relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes del equipo de delitos especializados están en proceso de ejecutar órdenes de allanamiento en dos direcciones, una en el área de Wiltshire y otra en el área de Camden", ha indicado la subcomisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart.

La Policía Metropolitana ha informado además que los registros policiales forman parte de una "investigación en curso" en contra de un hombre de 72 años por "irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas". Si bien Scotland Yard no ha dado detalles de la identidad del afectado, medios británicos han apuntado a Mandelson.

El ya exlaborista, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón este mismo jueves a las víctimas de Epstein por haber creído "las mentiras" de Mandelson. "Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas", ha indicado.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson --entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido-- de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.