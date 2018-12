La Policía cubana detiene a varios artistas, entre ellos Tania Bruguera, por una protesta

Publicado 04/12/2018 14:28:59 CET

LA HABANA, 4 Dic. (Reuters/EP) -

Un grupo de artistas cubanos, entre ellos Tania Bruguera, fue detenido el lunes por las fuerzas de seguridad en La Habana después de intentar realizar una protesta contra el decreto 349, en el que ven una posible herramienta para el aumento de la censura en la isla.

Bruguera fue arrestada poco después de dejar su casa por la mañana y antes de llegar al Ministerio de Cultura donde los artistas pretendían realizar la protesta, ha asegurado su madre, Argelia Fernández, a la agencia de noticias Reuters.

La artista de performance, que ya había sido arrestada antes por protestar públicamente contra el Gobierno comunista, fue liberada por la tarde, ha dicho Fernández, pero acudió inmediatamente a manifestarse contra el arresto de otros compañeros.

"Siento que no puedo hacer otra cosa que solidarizarme", escribió Bruguera en su página de Facebook, donde también publicó una foto de ella con una camiseta con las palabras "No al decreto 349". "Si me detienen estaré como acordamos y como ya estuve en huelga de hambre y de sed", agregó.

Así, Bruguera fue detenida de nuevo por la noche, según la actriz Iris Ruiz, coordinadora de la campaña contra el decreto 349, una de las primeras leyes que firmará Miguel Díaz-Canel desde que sucedió a Raúl Castro como presidente en abril.

Ruiz también ha informado de que su marido, el poeta Amaury Pacheco, y otros artistas fueron detenidos después de llegar juntos al Ministerio de Cultura el lunes por la mañana. Otros tres artistas que también participaron, incluido el líder de la campaña Luis Manuel Otero Alcántara, estarían igualmente arrestados.

Frente a la movilización del sector cultural, las autoridades cubanas han insistido en que la medida sólo busca prevenir la evasión fiscal y la extensión de seudocultura, de mala calidad, y han advertido de que el tema está siendo manipulado por contrarrevolucionarios.