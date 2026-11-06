La Policía de Dinamarca investiga "amenazas al tráfico aéreo" en el aeropuerto de Copenhague

Pasajeros en el aeropuerto de la capital de Dinamarca, Copenhague - Liu Zhichao / Xinhua News / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Dinamarca ha anunciado este viernes que está investigando "amenazas al tráfico aéreo" en el aeropuerto de la capital, Copenhague, si bien ha afirmado que por ahora considera que "no hay riesgo alguno para los pasajeros", en medio de la oleada de amenazas con bomba contra vuelos en el continente.

"Estamos de nuevo presentes hoy en el aeropuerto de Copenhague a raíz de unas amenazas dirigidas contra el tráfico aéreo. Nuestra evaluación inmediata es que no existe, ni ha existido, peligro alguno para los pasajeros ni para otras personas que se encuentren en el aeropuerto", ha señalado.

En este sentido, ha hecho hincapié en un comunicado en que los agentes "están investigando el incidente" y ha agregado que "mantienen una presencia visible en las instalaciones", sin que por ahora haya detalles sobre el alcance de las amenazas o el destino de las mismas.

La situación se da después de que más de una decena de vuelos entre aeropuertos europeos recibieran el jueves falsas amenazas de bomba, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino, lo que provocó que tres de ellos hayan sido desviados.

A ello se suma que otros siete vuelos europeos registraron falsas amenazas de bomba durante la jornada del martes, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria a activar dispositivos de seguridad, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estas acciones.