La Policía de EEUU arresta a 70 manifestantes medioambientales frente a la sede del diario 'New York Times'

Publicado 23/06/2019 2:18:51 CET

NUEVA YORK, 23 Jun. (Reuters/EP) -

La Policía estadounidense ha arrestado a 70 manifestantes medioambientales que subieron a la sede del edificio del diario 'New York Times' para exigir al periódico que comience a referirse al cambio climático como una "emergencia climática".

Así, los agentes arrestaron a 67 personas y la Policía de la Autoridad Portuaria detuvo a otras tres, según ha informado un portavoz de la Policía. Por ahora los cargos están pendientes.

Los manifestantes bloquearon la calle y pegaron una pancarta en el rascacielos situado en el centro de Manhattan que ponía "cambio climático = asesinato en masa", con la palabra "cambio" tachado y reemplazada por "emergencia", según las imágenes publicadas por la web de la radio 1010 Wins. Además otra pancarta se encontraba ubicada en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria que decía simplemente "emergencia climática".

Una portavoz del movimiento social 'Extinción Rebelión' Eve Mosher ha declarado que el grupo quiere que los medios informen sobre "la emergencia climática" para que "la gente pueda comenzar a presionar por respuestas más radicales", según recoge 1010 Wins .

Otra manifestante, Donna Nicolino, ha reconocido al periódico 'The Guardian' que estaba dispuesta a ser arrestada porque "queremos que el 'New York Times' y todos los demás medios traten el cambio climático como crisis".

Ante esta situación, la Policía ha retirado las pancartas y ha arrestado a los manifestantes que habían escalado sobre un alero en la planta baja del edificio del Times.

Por su parte, una portavoz de este diario Danielle Rhoades ha indicado a 'The Guardian' que "no hay una organización nacional de noticias que dedique más tiempo, personal o recursos a producir una cobertura informada para ayudar a los lectores a entender el cambio climático que 'The New York Times'", y ha destacado que el medio publicó 795 artículos sobre este asunto en 2018.