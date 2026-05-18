La Policía informa de un tiroteo en una mezquita de San Diego (EEUU)

Archivo - Policía en San Diego (California, EEUU) - Dominick Sokotoff/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Policía de San Diego ha informado este lunes de un tiroteo ocurrido en la zona de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos.

La Policía de San Diego ha informado de que recibió el primer aviso a las 11.40 horas --las 20.00 horas en la España peninsular-- por un tiroteo en el 7050 de la avenida Eckstrom. Poco después ha dado cuenta de que el tirador "ha sido neutralizado".

"Tenemos importantes medios en el lugar ahora mismo", ha indicado la Policía en un mensaje publicado en redes sociales. Además, medios locales han informado de cortes de calles en la zona.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha confirmado el incidente con un "tirador activo". "Sigo recibiendo información de las fuerzas de seguridad. El personal de emergencia está ya en el lugar y trabaja activamente para proteger a la comunidad", ha explicado.

También el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado cuenta del incidente a través de un comunicado de su oficina que destaca que el gobernador está siendo puntualmente informado de la situación. Además, ha destacado la labor de los servicios de emergencia y ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades locales.