La Policía iraní amenaza con tratar "como al enemigo" a quien salga a protestar contra el régimen

Archivo - El comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Irán ha advertido este martes de que si alguien sale a protestar en el país "a petición del enemigo", será tratado "como el enemigo", defendiendo que las fuerzas de seguridad se emplearán en la "protección de su revolución (islámica)", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya instado a la sociedad iraní a "aprovechar el momento" de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos para "eliminar el régimen del ayatolá".

Poco después de las palabras del mandatario israelí, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, ha declarado a la televisión estatal iraní IRIB que, "si algo sucede a petición del enemigo" en las calles de Irán, las fuerzas de seguridad lo tratarán como enemigo. "No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado la disposición a actuar de esta manera por parte de los agentes de la Policía, manifestando que "todos están listos para ayudarnos en la protección de su revolución", en alusión a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía de los Pahlaví.

Sus palabras llegan después de que la oficina de Netanyahu difundiera en redes sociales un discurso dirigido a los iraníes, a los que ha instado a "eliminar el régimen de los ayatolás" alegando que Israel y Estados Unidos están "creando las condiciones" para ello con su ofensiva contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.