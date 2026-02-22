Un policía muerto en un nuevo atentado de Estado Islámico en Siria

Archivo - Militares del Ejército de Siria - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un policía sirio ha muerto y otro más ha resultado herido en un ataque de individuos armados supuestamente pertenecientes al grupo yihadista Estado Islámico en la ciudad de Raqqa, en el este del país.

El incidente ha ocurrido concretamente en el control de Al Sabahiya, en la entrada occidental de la ciudad, según ha informado la cadena de televisión siria Syria TV citando fuentes de la seguridad siria. En el tiroteo habría muerto además uno de los atacantes que llevaba un cinturón de explosivos y un objeto afilado.

Se trata del tercer incidente similar en menos de 24 horas después de los ataques del sábado en Deir Ezzor y Raqqa que se saldaron con un militar y un civil muertos.

El sábado Estado Islámico publicó su primer comunicado de audio en dos años, en el que el portavoz Abú Hudhaifa al Ansari denuncia que Siria "ha pasado de la ocupación iraní a la ocupación turco-estadounidense". Por ello anuncia "una nueva fase de operaciones".