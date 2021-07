La Policía de Nicaragua pone bajo arresto domiciliario al precandidato presidencial Noel Vidaurre

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Nicaragua ha ordenado este sábado arresto domiciliario para el precandidato presidencial por Alianza Ciudadanos por la Libertad, Noel Vidaurre, y al comentarista político Jaime Arellano, y ya son 28 los precandidatos bajo arresto en el país.

La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que recoge que la investigación se puso en marcha ante posibles actos que "menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación", así como "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y por "pedir intervenciones militares, organizarse con financiación de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo".

"La Policía Nacional realiza todas las diligencias de investigación pertinentes y remitirá a los investigados a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales", han añadido.

Por su parte, tras acudir a una vista en el Ministerio Público, Vidaurre ha declarado no saber cuál es la razón por la que se le pone bajo arresto. "Yo no he hablado nunca de que hay que sancionar a Nicaragua ni cosa que se le parezca", ha añadido, según recoge el diario 'La Prensa'.

Con Vidaurre ya son casi 30 los políticos y periodistas independientes que han sido detenidos en la última oleada represiva, incluidos los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.

Todos los encarcelados, a excepción de Cristiana Chamorro, investigada por delitos de supuesto blanqueo de capitales, han sido acusados bajo lo establecido en la Ley 1055.