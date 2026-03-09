La Policía de Noruega busca a un sospechoso por la explosión en la embajada de EEUU en Oslo

Archivo - Policía de Noruega tras un tiroteo registrado en diciembre de 2025. - Europa Press/Contacto/Chen Yaqin - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Oslo, capital de Noruega, ha informado este lunes de que busca a un individuo sospechoso de haber colocado el dispositivo detrás de una explosión en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad en la madrugada del domingo.

"Por ahora no tenemos ningún sospechoso en concreto. Nadie ha sido arrestado por el momento. Los trabajos para identificar al autor de los hechos continúan a máxima velocidad", ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Junto a las declaraciones se han difundido imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona que muestran a un individuo encapuchado y vestido de negro, con mochila, que todavía no ha sido identificado.

El suceso se produjo sobre las 01.00 horas (hora local) del domingo, cuando se notificó una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, sin que se hayan reportado heridos hasta el momento.

La policía está revisando una serie de vídeos captados por las cámaras en la zona para tratar de identificar al sospechoso que, según creen, colocó un dispositivo explosivo improvisado en la entrada de la Embajada.

Aunque no han querido ofrecer detalles sobre el dispositivo empleado por motivos de la investigación más allá de que fue "una explosión intensa", las autoridades de Oslo han descartado que se tratase de una granada de mano.

Sobre los posibles motivos del ataque, la policía asegura que la investigación se encuentra en una primera etapa, por lo que remite a la información ofrecida el domingo cuando se admitió que podía tratarse de un ataque intencionado, pero no se descartó ninguna hipótesis.