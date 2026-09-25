La Policía de Turquía detiene a otras 83 personas por presuntos lazos con Estado Islámico

Archivo - Un policía detiene a un sospechoso en Turquía - MINISTERIO DEL INTERIOR DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este viernes a otras 83 personas presuntamente vinculadas con la organización terrorista Estado Islámico en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en 28 provincias del país y que llegan tan solo un día después de que otras once personas fueran arrestadas por este mismo motivo.

"Bajo la coordinación del Departamento Antiterrorista del Mando General de la Gendarmería y las Fiscalías Generales, se realizaron operaciones en 28 provincias contra la organización terrorista Estado Islámico", ha explicado el Ministerio del Interior turco en un comunicado.

Los sospechosos han sido acusados de "brindar apoyo financiero a la organización a través de personas afiliadas y organizaciones, y difundían propaganda de Estado Islámico a través de cuentas de redes sociales", recoge el texto.

Así, el Ministerio ha indicado que se han incautado numerosos "documentos" y "materiales digitales", al tiempo que ha felicitado a la Policía y al Departamento Antiterrorista, además de a los fiscales implicados en las investigaciones.

El jueves, la Policía detuvo a once personas en la ciudad de Estambul por supuestamente mantener lazos con las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda. Las investigaciones apuntaban a que todos ellos mantenían el contacto con miembros de las dos organizaciones y habían ensalzado sus actividades en redes sociales.