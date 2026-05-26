La Policía de Turquía usa cañones de agua para sofocar una protesta opositora en Esmirna

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han hecho uso de cañones de agua para sofocar las protestas que han tenido lugar en la ciudad de Esmirna, en el oeste del país, donde han expresado su rechazo a la destitución del líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, por parte de la Justicia turca.

Las acciones han tenido lugar después de que cientos de seguidores salieran a la calle para manifestarse junto a la sede del partido en la citada localidad turca siguiendo la convocatoria del propio Ozel, según informaciones del diario 'Cumhuriyet'. No obstante, la Policía ya había dispuesto un gran dispositivo en la plaza de la República antes de que empezara la marcha.

La organización estima que más de mil personas se han reunido en torno a la plaza para reivindicar la "lucha hombro con hombro contra el fascismo" y han proclamado que "ganarán la batalla".

Además, han descrito al antiguo líder del partido, Kemal Kiliçdaroglu, como un "traidor" después de que la medida judicial haya favorecido su restablecimiento en el cargo en sustitución a Ozel, cuyo proceso de selección al frente de la formación ha quedado completamente invalidado. Asimismo, lo han vinculado con el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

La oposición turca ha acusado en varias ocasiones al Gobierno y al presidente turco de instrumentalizar el aparato de justicia del país para beneficiarse y silenciar a sus críticos. Este último fallo judicial anula el nombramiento de Ozel como presidente del partido al considerar que se produjeron amaños e irregularidades en el proceso que lo llevó a encabezar la formación en 2023.

Sin embargo, el CHP ha rechazado las acusaciones y ha apelado la medida ante el Tribunal Supremo del país. Mientras, miles de seguidores han rechazado a Kiliçdaroglu, de 77 años, como líder, lo que ha provocado también protesta en grandes ciudades como Ankara, la capital, y Estambul.