Unos polizones retienen a la tripulación de un barco procedente de Nigeria en el estuario del Támesis

Publicado 21/12/2018 20:30:54 CET

LONDRES, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro polizones han retenido a la tripulación de un barco procedente de Nigeria que navegaba por el estuario del Támesis con la aparente intención de desembarcar en la costa británica, según ha informado este viernes la Policía de Essex.

El Grupo Grimaldi, propietario del buque de carga 'Grande Tema', ha indicado que la tripulación descubrió a los polizones hace cuatro días, mientras navegaban hacia la localidad británica de Tilbury, y los encerró en un camarote hasta llegar a tierra.

"Hoy han conseguido escapar y han empezado a amenazar a la tripulación, pidiendo al capitán que navegara muy cerca de la costa (...) Probablemente porque querían saltar para alcanzar la costa británica", ha dicho Paul Kyprianou, portavoz del Grupo Grimaldi, en declaraciones recogidas por BBC.

La tripulación se ha encerrado en el puente de mando para garantizar su propia seguridad y desde allí ha avisado a la Policía de Essex. "Estamos lidiando con un incidente complejo a bordo de un barco que está en el estuario del Támesis, cerca de las fronteras de Essex y Kent", ha dicho el cuerpo de seguridad en Twitter.

La Policía ha aclarado que no se trata de un acto de piratería, terrorismo o toma de rehenes. "No hemos recibido información de que alguien haya sufrido daños y no creemos que estén en peligro", han subrayado las fuerzas de seguridad en un comunicado.