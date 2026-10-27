Polonia albergará un centro de mantenimiento de misiles Patriot

Maniobras con baterias Patriot en EEUU. - Capt Russell Shirley-Jones/U.S / Zuma Press / Euro

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este martes que el país albergará un centro de mantenimiento de misiles para sistemas antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense, en el marco de un acuerdo negociado con Estados Unidos.

"Una decisión histórica. Polonia contará con un centro de mantenimiento de misiles PAC-3 para los sistemas Patriot", ha indicado la secretaria de Estado de Defensa, Magdalena Sobkowiak, en un mensaje en redes sociales en el que destaca que el país ha superado a Alemania, Países Bajos y Noruega.

Según ha detallado, la propuesta polaca recibió "la mejor valoración" lo que unido al "contacto constante con la parte estadounidense" ha conseguido la inversión en suelo polaco.

"Este éxito no estaba garantizado. Es el resultado de muchos meses de negociaciones y del duro trabajo de todo el equipo", ha indicado Sobkowiak, quien ha liderado las negociaciones con el Pentágono.

Igualmente, ha recalcado que, en plena disputa entre el Gobierno de Donald Tusk, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, el país logra éxitos "cuando rema en la misma dirección".

Tusk ya había adelantado que las negociaciones estaban a punto de concluir para conseguir que estas instalaciones se fijaban en Polonia. Esta infraestructura se espera que agilice la tarea de mantenimiento de los misiles antiaéreos que hasta ahora tenían que ser enviados a Estados Unidos para revisiones e inspecciones.

Con este paso se espera que las tareas se centralicen en la infraestructura de Polonia y se reduzcan los tiempos de espera para los Ejércitos europeos.