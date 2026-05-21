Polonia convoca al encargado de negocios de Israel para protestar por las acciones de Ben Gvir

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, durante una rueda de prensa en Varsovia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha convocado este jueves al encargado de negocios de Israel en Varsovia para protestar por el "comportamiento extremadamente inapropiado" del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

"Polonia condena firmemente las acciones de funcionarios israelí hacia los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por el Ejército israelí, incluidos ciudadanos polacos", ha señalado el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien ha dicho que el encargado de negocios israelí será convocado "inmediatamente" para trasladarle una queja y exigir "una disculpa" por las acciones de Ben Gvir.

Asimismo, ha reclamado a través de un mensaje publicado en redes sociales "la liberación inmediata" de los activistas polacos y que las autoridades de Israel garanticen que reciben "un tratamiento en línea con los estándares internacionales".

"El hecho de que el Ministerio de Exteriores haya desaconsejado a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que toleremos las violaciones de sus derechos y dignidad. La seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra máxima prioridad", ha subrayado Sikorski.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la legación diplomática polaca en Israel, "en colaboración con los servicios consulares de los países cuyos representantes también viajaban a bordo de las embarcaciones interceptadas por las fuerzas israelíes", trabajan para reunirse "lo antes posible" con los detenidos.

Ben Gvir publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

El vídeo muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado una oleada de críticas internacionales e incluso desde el seno del Gobierno de Israel.