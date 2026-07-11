Polonia reclama a Ucrania "verdad y memoria" en el aniversario de la masacre de Volinia

Archivo - Conmemoración en Varsovia (Polonia) de la masacre de Volinia, el 11 de julio de 2023 (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Krzysztof Zatycki - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha abogado este sábado por terminar de esclarecer, hasta el último nombre, la masacre de las decenas de miles de polacos exterminados por nacionalistas ucranianos contra la minoría polaca en durante la Segunda Guerra Mundial en Volinia en un discurso enmarcado tras semanas de tensiones históricas con Kiev, a quien ha pedido implícitamente que acepte la "verdad" de lo ocurrido.

"Hoy necesitamos solidaridad frente a las amenazas comunes, y la solidaridad se fundamenta en la verdad, la memoria y la esperanza", ha explicado Tusk en un discurso publicado en redes sociales y con un claro trasfondo contemporáneo en torno a la alianza actual entre Polonia y Ucrania durante la guerra con Rusia.

"La verdad consiste en señalar y nombrar a los culpables. Es la condena inequívoca de este crimen. La verdad es la memoria de cada víctima y el lugar de su ejecución. Los asesinados no pueden permanecer en el anonimato", ha proclamado Tusk este sábado.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo en 1943 y 1944 una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, entonces bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de hasta 100.000 civiles polacos.

El comienzo de la tensión actual sobre este suceso ocurrió cuando el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA'. En respuesta, el presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció la retirada de la Orden del Águila Blanca --máxima condecoración polaca--, que había sido concedida a Zelenski por el entonces presidente polcaco Andrzej Duda.

El pasado 20 de junio, Zelenski anunció la devolución de la medalla.

"La memoria", ha añadido Tusk, "no puede ser sirvienta del odio, y la respuesta al nacionalismo no puede ser más nacionalismo: la memoria y la verdad deben ayudarnos a construir un futuro mejor".

"La Europa de paz y respeto mutuo, la Europa unida tras la Segunda Guerra Mundial, fue posible gracias a la verdad y a llamar a las cosas por su nombre. Quien quiera formar parte de esta comunidad debe estar preparado para esta verdad", ha concluido el primer ministro polaco.