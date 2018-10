Pompeo compara a los líderes iraníes con la mafia

Publicado 23/07/2018 4:47:54 CET

WASHINGTON, 23 Jul. (Reuters/EP) -

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha comparado este domingo durante un discurso pronunciado en California a los líderes iraníes con "la mafia" y ha alertado de la fuerte corrupción existente en Teherán.

Pompeo, que ha indicado que Irán "está liderado por algo que se asemeja más a la mafia que a un Gobierno", ha destacado que es el pueblo iraní quien debe determinar la dirección a seguir por su propio país.

En este sentido, el secretario de Estado ha manifestado que Washington "apoyará la voz de los iraníes, que ha sido ignorada durante mucho tiempo". "Tras 40 años de tiranía, el orgulloso pueblo iraní no permanecerá callado ante los abusos de su Gobierno. Nosotros tampoco guardaremos silencio", ha aseverado en su cuenta de Twitter.

"Estados Unidos os escucha. Estados Unidos os apoya. Estados Unidos está con vosotros", ha señalado. "La ideología del régimen iraní ha llevado a la población a no poder decir que su país es normal. Una constitución que consagra la destrucción del prójimo no es normal. La tortura no es normal. Financiar el terrorismo no es normal", ha añadido.

Asimismo, Pompeo ha expresado que espera que "los próximo 40 años estén marcados por la libertad y no por la represión" y ha insistido en que los últimos tiempos han estado caracterizados por la "cleptocracia". "Son 40 años de iraníes encarcelados por expresar sus derechos", ha afirmado.

Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno estadounidense creará un canal de televisión y radio que emitirá en farsi las 24 horas del día y que también estará en formato digital y tendrá presencia en diversas redes sociales.

Con este canal las autoridades buscan llegar a toda la población iraní tanto en su país de origen como en todo el mundo, tal y como ha explicado.

Por otra parte, Pompeo ha asegurado que el presidente iraní, Hasán Rohani, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, son "meras figuras" partícipes de la "parafernalia de los ayatolás".