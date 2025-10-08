Portugal exige el pago de los costes de repatriación a sus cuatros ciudadanos de la flotilla a Gaza

Archivo - Mariana Mortágua, líder de Bloque de Izquierda. - Europa Press/Contacto/Rita Franca - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Portugal ha exigido el pago de los costes de repatriación desde Israel a sus cuatro ciudadanos que viajaron en la flotilla humanitaria hacia la Franja de Gaza, ya que se trata de una misión sufragada por la sociedad civil y no una en representación del Estado.

Los cuatro portugueses que formaron parte de la Global Sumud Flotilla han recibido un escrito por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores con el precio del billete de avión que les llevó este domingo a Lisboa, si bien no ha trascendido el coste.

Las autoridades han explicado que el coste del viaje fue adelantado "por razones logísticas de orden práctico". La carta venía acompañada por un formulario de solicitud de reembolso", según ha podido saber la prensa portuguesa.

La flotilla humanitaria contó con la participación de Mariana Mortágua, única diputada del Bloque de Izquierda en la Asamblea Nacional de Portugal, además de la actriz Sofia Aparício y los activistas Miguel Duarte y Diogo Chaves.

Mortágua ha respondido en X que pagará su billete, pero ha subrayado que "un Gobierno decente mandaría la factura al genocida" y que fueron trasladados de manera ilegal a Israel. "El destino era Gaza", ha remachado.

"El Gobierno decidió cobrar el coste a quien llevaba ayuda humanitaria contra el genocidio (...) Pagaré el billete, comprando la prueba de que hay ministros sin carácter", ha escrito en alusión al titular de Exteriores, Paulo Rangel.