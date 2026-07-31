PPE y Patriotas por Europa reclaman explicaciones a Bruselas por la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - La secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat, en un Desayuno Informativo de Nueva Economía Fórum, en The Palace Hotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) y Patriotas por Europa han reclamado la intervención de las instituciones comunitarias ante la crisis migratoria en Ceuta y han pedido que el Parlamento Europeo aborde la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la respuesta de las autoridades españolas.

El grupo 'popular' ha avanzado que solicitará explicaciones al Consejo y a la Comisión durante el pleno de septiembre en un debate sobre los flujos migratorios hacia la ciudad autónoma, en el que plantea analizar también el posible "efecto llamada" de las regularizaciones extraordinarias y la eventual "instrumentalización de los migrantes", tras la llegada a Ceuta de unas 60.000 personas desde Marruecos, según las estimaciones de las autoridades de la ciudad autónoma.

La formación ha exigido a España que actúe "ya" para "asegurar" la frontera exterior y ha instado al Ejecutivo comunitario a adoptar las medidas que considere "oportunas", al tiempo que ha defendido acelerar la aplicación del Pacto de Migración y Asilo y de las nuevas reglas europeas sobre retornos.

"Ceuta está pagando el precio de la regularización masiva del Gobierno español, del incumplimiento de las normas europeas sobre retornos y de sus reiterados retrasos en la aplicación del Pacto de Migración", ha asegurado en redes sociales la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, quien ha añadido que Sánchez "ha perdido el control" el perímetro fronterizo de España y que "su fracaso es ahora un problema europeo".

Por su parte, Patriotas por Europa ha solicitado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que convoque una sesión extraordinaria para debatir el asunto, al considerar que las llegadas registradas plantean "cuestiones fundamentales" sobre la gestión migratoria, la seguridad y la vigilancia de las fronteras comunes.

En una carta firmada por el presidente del grupo, Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, la formación pide además que participen en ese debate Pedro Sánchez, los ministros españoles del Interior y de Asuntos Exteriores, así como representantes del Consejo y de la Comisión, para exponer las medidas adoptadas en respuesta a la situación.

"Nuestras naciones y nuestros pueblos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la complicidad pasiva del Gobierno socialista español ante lo que constituye una auténtica invasión migratoria coordinada del territorio europeo", ha añadido el eurodiputado francés en un mensaje difundido en redes sociales.