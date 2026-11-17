Ülle Madise, presidenta de Estonia. - Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Estonia, Ulle Madise, ha advertido de las consecuencias que podría tener legislar con las "emociones", después de que el Gobierno anunciara que cerrará los controles fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre, en respuesta a unos altercados en una fábrica de drones atribuidos a Moscú.

Madise confía en que el Gobierno haya realizado un análisis completo de las consecuencias económicas, humanas, diplomáticas y de seguridad, que conlleva llevar a cabo una medida de este tipo y que ella pueda leerlo. Espero que esta decisión se tome en base a dicho análisis", ha dicho en una entrevista para Vikerraadio.

"La emoción que motivó este mensaje es totalmente comprensible. ¿Quién no querría reaccionar cuando vuelven a organizar semejante caos? (...) pero la pregunta es, ¿es correcta esta reacción?, ¿es proporcionada?, ¿beneficia a Estonia a nivel internacional? Esta pregunta a veces queda sin formular en momentos de emoción, pero debería plantearse y responderse con serenidad", ha apuntado.

Asimismo, ha descartado que los ataques no se hubieran producido en caso de que la frontera hubiera permanecido cerrada. "La respuesta es un rotundo no", ha valorado la presidenta de Estonia, quien ha insistido en la necesidad de dar una respuesta que beneficie al país, aún si con ello no es agradable emocionalmente.

"Las fronteras abiertas han sido muy beneficiosas para Estonia", ha dicho. "La tarea de los responsables políticos y estadistas es escuchar las emociones, dejarlas de lado y partir de análisis objetivos y de lo que, en última instancia, sea más beneficioso para Estonia", ha remarcado la presidenta.

Hace unos días, el Gobierno estonio anunció que planea cerrar los pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre en respuesta a unos altercados violentos ocurridos el fin de semana en unas instalaciones del fabricante de drones Threod Systems, en la localidad de Viimsi, que atribuyen a la Inteligencia rusa.

Durante la madrugada del sábado, un grupo de personas asaltó las instalaciones, rompiendo algunas ventanas y vertiendo líquido inflamable en el edificio con el objetivo de provocar un incendio. Al menos ocho personas fueron detenidas en Letonia en relación con este ataque.

Moscú ha negado cualquier implicación y ha rechazado la respuesta de cerrar todos los puestos de control. La postura de Estonia es similar a la de sus socios bálticos, que han puesto en marcha mayores controles fronterizos y restricciones.