La presidenta de Tanzania nombra a su exministro de Finanzas como nuevo primer ministro

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu, ha nombrado este jueves al exministro de Finanzas Mwigulu Nchemba como nuevo primer ministro del país africano, tras las protestas que se produjeron después de las elecciones presidenciales de finales de octubre, que dejaron decenas de muertos y que han sido declaradas como irregulares por la Unión Africana.

Suluhu ha nominado a Nchemba --economista de 50 años-- para el cargo ante el Parlamento casi dos semanas después de ganar las elecciones y los diputados han dado 'luz verde' a su propuesta por unanimidad, por lo que sucederá al primer ministro saliente, Kassim Majaliwa, en la jefatura de Gobierno.

Nchemba, diputado desde 2010, ha ocupado el cargo de ministro de Finanzas desde marzo de 2021 hasta noviembre. No obstante, anteriormente lideró el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales (2020-2021), el de Interior (2016-2018) y el de Agricultura, Ganadería y Pesca (2015-2016).

Tras su nombramiento, se ha comprometido a garantizar que todos los tanzanos sean escuchados y respetados en todos los cargos públicos del país, y ha lanzado una severa advertencia a los funcionarios públicos irresponsables que hacen mal uso de los fondos públicos, avisando de que se enfrentarán a medidas disciplinarias.

En su intervención ante el Parlamento, ha enfatizado que el gobierno garantizará que los servicios públicos se presten con disciplina, igualdad y eficiencia, según declaraciones recogidas por el diario tanzano Daily News.

Los comicios desataron una ola de protestas que fue respondida con una represión policial que dejó un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, y más de un millar, según el partido opositor Chadema. Además, las autoridades tanzanas imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración.