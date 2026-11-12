El presidente de Chile pide a los camioneros que levanten el paro y reclama unidad para salir de la crisis económica

Imagen de las protestas de camioneros en Chile contra los precios del combustible, a 12 de noviembre de 2026 - Hans Scott/Agencia Uno/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha pedido este jueves a los camioneros del país que pongan fin a los tres días que llevan de paro organizado por los precios del combustible y ha hecho un llamamiento a la unidad nacional para salvar la crisis económica que atraviesa ahora mismo la nación, en situación de "recesión técnica" como reconoció el miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Las protestas comenzaron el pasado día 9 y se han extendido durante las últimas 72 horas con la incorporación indefinida de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta). Las grandes confederaciones de camioneros todavía no se han sumado a los paros y han decidido por ahora proseguir las conversaciones con el Gobierno, que ha prometido congelar los precios de los combustibles hasta el próximo 3 de febrero; una medida insuficiente para los manifestantes.

En medio de esta situación, Kast ha comparecido para pedir el levantamiento de unos paros que no contribuyen en nada a solucionar la crisis. "No volvamos a donde alguien tenía que bajarse de un vehículo y bailar para pasar", ha pedido el presidente chileno, quien ha defendido "el derecho a manifestarse pero no el derecho a cortar carreteras".

Kast ha asegurado que las últimas conversaciones han arrojado "avances" pero, por encima de todo, hace falta unidad. "Ese es el llamado más urgente", ha dicho tras insistir en que "las dificultades solo se ahondan si se cortan las carreteras".