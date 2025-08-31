El presidente de China se presenta ante la cumbre OCS como un estabilizador en un mundo de "creciente incertidumbre"

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha realizado un llamamiento a la paz y la estabilidad en su discurso inaugural de la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad de Tianjin, ante jefes de Estado y de Gobierno de países como Rusia, Irán, India, Pakistán o Turquía.

"La OCS está asumiendo mayores responsabilidades para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales y para impulsar el desarrollo de varios países en un mundo de creciente incertidumbre y cambios acelerados", ha manifestado el mandatario durante el banquete de bienvenida a los líderes internacionales.

El presidente chino ha expresado su confianza en que la cumbre será un éxito completo "gracias a los esfuerzos concertados de todas las partes" y asegurado que la organización crecerá en importancia con el paso de los años ara "impulsar la unidad y la cooperación entre los estados miembros, uniendo la fuerza del Sur Global e impulsando un mayor progreso de la civilización humana".

"Esta cumbre asume la importante misión de generar consenso entre todas las partes, impulsar la cooperación y trazar un plan para el desarrollo", ha añadido en su comparecencia, recogida por la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

La parte oficial de la cumbre comenzará el lunes por la mañana con una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS. Ese mismo día se celebrará una reunión en formato 'OCS Plus' con la participación de Estados observadores, socios de diálogo, invitados a la cumbre y jefes de asociaciones asociadas.