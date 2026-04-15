El presidente electo de Benín promete trabajar a partir de la "unidad nacional" durante su mandato

Recuento en las elecciones presidenciales en Benín (archivo) - Europa Press/Contacto/Seraphin Zounyekpe

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Benín, Romuald Wadagni, ha prometido trabajar teniendo como base "la unidad nacional" para lograr hacer frente a los "desafíos" que pesan sobre el país, después de que la comisión electoral anunciara su victoria en las elecciones celebradas el domingo con más del 94% de los votos.

Así, el ministro de Finanzas beninés ha subrayado en un mensaje en redes sociales que los datos de la comisión electoral le dan "una victoria contundente", antes de resaltar que suponen "un reflejo de la necesidad de unidad nacional ante los desafíos. "También son la manifestación de un consenso nacional, que me comprometo a tener en cuenta en las funciones que asumiré en las próximas semanas", ha agregado.

"Quiero reiterar mi convicción de que juntos, construyendo sobre los sólidos cimientos establecidos por las acciones del presidente, Patrice Talon, avanzaremos aún más en la construcción de Benín, nuestra nación, como un país moderno que garantice el bienestar de sus niños, independientemente de sus circunstancias o lugar de residencia", ha apuntado.

Wadagni ha dado además las gracias a la comisión electoral por su "profesionalidad", que "permitió que se cumpliera el deber cívico con entusiasmo, compañerismo y disciplina", al tiempo que ha tenido buenas palabras para su rival, el opositor Paul Hounkpè, quien reconoció su derrota incluso antes del anuncio de los resultados.

"Acepto humildemente este resultado, fruto del compromiso de los hombres y mujeres benineses de todas las regiones, incluyendo la diáspora, fruto de la inversión de los partidos políticos y movimientos de apoyo, así como de diversas figuras políticas y civiles", ha manifestado el presidente electo.

Talon no se presentó a las urnas debido al límite constitucional de dos mandatos a la jefatura de Estado, en una votación supone una continuación de las parlamentarias de enero, en las que la oposición no llegó al 10% de los votos --por lo que no obtuvo escaños--, dejando al partido del presidente y sus aliados al frente de la totalidad del organismo, que aprobó en noviembre de 2025 una ampliación de cinco a siete años el mandato presidencial, un paso que entrará en vigor tras los comicios del domingo.

El presidente, que abandonará el cargo tras una década de crecimiento económico, pero en medio de las crecientes amenazas de seguridad por la expansión de los grupos yihadistas desde el Sahel, pasará el testigo a Wadagni, quien no ha tenido que hacer frente a rivales de peso después de que el principal opositor, Renaud Agbodjo, de Los Demócratas, fuera excluido tras no lograr suficientes apoyos parlamentarios.

Las elecciones han tenido lugar además cuatro meses después de que las autoridades anunciaran la desarticulación el 7 de diciembre de un intento de golpe de Estado, encabezado por un grupo de militares que irrumpió en la sede de la televisión pública para anunciar el derrocamiento de Talon, si bien la intentona fue sofocada en apenas unas horas.