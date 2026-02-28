El presidente de Irán condena el bombardeo de la escuela de Minab en su primera comunicación desde los ataques

El presidente iraní, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha expresado su condena por el "bárbaro", "cobarde" e "inhumano" bombardeo perpetrado este sábado sobre una escuela femenina de Minab, en el sur del país, en el que han muerto al menos 85 niñas, según el último balance oficial.

Esta es la primera comunicación oficial de Pezeshkian desde el inicio a primera hora de este sábado de los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

"Este acto bárbaro es una página negra más en el historial de los incontables crímenes perpetrados por los invasores de esta tierra que jamás será borrado de la memoria histórica de nuestra nación. Comparto el profundo pesar con el noble pueblo de Minab", ha publicado Pezeshkian en su página web oficial.

Pezeshkian ha condenado así el ataque de "los agresores estadounidenses y sionistas" sobre la Escuela Primaria Sahayare Tayiba y ha instado a la movilización de todos los recursos necesarios para atender a los heridos en este ataque.

El mensaje, si procede de Pezeshkian, confirmaría que el presidente iraní continúa vivo a pesar de los bombardeos lanzados este sábado por Estados Unidos e Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en el país.