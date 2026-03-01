El presidente iraní, el jefe del poder judicial y un jurista asumen el liderazgo temporal del país tras morir Jamenei

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista del Consejo de Guardianes formarán un "consejo de liderazgo temporal" para dirigir el rumbo de la república islámica hasta que se complete el proceso de elección de un nuevo líder, tras la muerte en los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos del fallecido ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní.

Así lo ha explicado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, en una entrevista en la televisión estatal y ha indicado que la formación de este consejo será "rapida" para poder sustituir a Jamenei quien llevaba al mando del país persa desde hace 37 años.

La elección del líder supremo de país queda a cargo de la Asamblea de Expertos de Irán, formada por 88 clérigos chiíes y que se encuentra en su sexto mandato de ocho años --tras las elecciones celebradas en 2024 con victoria conservadora-- desde que se inició la denominada Revolución Islámica de 1979.

Jamenei ha muerto este sábado en su residencia oficial alcanzado por los bombardeos israelí y estadounidenses en una ofensiva que tenía por objetivo declarado forzar un cambio de régimen en Irán. Por lo tanto, se abre ahora un proceso de sucesión que tan solo ha tenido lugar una vez en los casi 50 años de Revolución Islámica.

Las autoridades de Irán han afirmado que este "gran crimen" no quedará "impune" y han declarado 40 días de luto oficial y siete días festivos, en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro del país que ha perdido a varios alto mandos en la ofensiva.