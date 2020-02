El presidente de la Junta Electoral de República Dominicana pide perdón pero dice que no dimitirá

Publicado 20/02/2020 13:39:22 CET

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana, Julio César Castaños Guzmán, ha pedido perdón por los fallos técnicos que obligaron a suspender y finalmente repetir las elecciones municipales, pero al mismo tiempo ha aclarado que no dimitirá.

"Cuando algo no sale bien usted debe de callar y pedir disculpas (...) Y eso es lo que hay, un fallo", ha dicho Castaños Guzmán en la audiencia pública del pleno de la JCE, según informa el diario dominicano 'Listín Diario'.

Pese a ello, ha indicado que ni él ni el resto de miembros de la JCE renunciarán a sus cargos, esgrimiendo que el actual equipo debería concluir este proceso electoral, que ahora se prolongará al menos hasta el 15 de marzo, cuando se repetirán los comicios locales.

"No es por defenderme, pero lo que a mí se me informo era que ese problema de la carga de la boleta era algo sencillo y que se resolvía fácil, bueno nos dimos cuenta de que no fue así", ha añadido.

Los dominicanos tendrán que volver a las urnas el 15 de marzo para elegir a un toral de 3.849 cargos, aunque esta vez lo harán con papeletas físicas para evitar nuevos errores en el sistema de voto electrónico.

El presidente dominicano, Danilo Medina, ha pedido a las instituciones que continúen con "su buen funcionamiento" y a la población a que mantenga "la tranquilidad y la convivencia pacífica".

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) valora extender su permanencia en República Dominicana, en respuesta a las peticiones realizadas en este sentido por "todos los sectores políticos del país".