El presidente libanés pide prepararse de cara a la próxima fase de las negociaciones con Israel

El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, se ha reunido este lunes con el jefe de la delegación negociadora, Simon Karam, tras las recientes conversaciones celebradas en la capital italiana, Roma, con las delegaciones estadounidense e israelí y le ha dado una serie de instrucciones para definir la estrategia libanesa de cara a la próxima fase de las negociaciones.

"El general Joseph Aoun ha recibido un informe por parte del jefe de la delegación negociadora, el exembajador Simon Karam, sobre las reuniones celebradas la semana pasada en Roma entre las delegaciones libanesa, estadounidense e israelí, y le ha impartido directrices para la próxima fase", ha indicado en un breve comunicado la Presidencia.

Esto se produce después de que las partes protagonizaran la pasada semana la séptima ronda de conversaciones para poner fin a las hostilidades pese a que ya alcanzaron en abril un alto el fuego que no ha puesto fin a los ataques de Israel contra el país vecino.

El Ejército de Líbano se ha desplegado en varias zonas "piloto" del sur como parte del acuerdo marco alcanzado el pasado junio bajo los auspicios de Estados Unidos, que estipula el desarme del partido-milicia chií Hezbolá y una retirada gradual de las tropas de Israel. No obstante, las fuerzas israelíes han seguido llevando a cabo ataques en zonas del sur.