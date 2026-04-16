El presidente de Líbano traslada a Trump su agradecimiento por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha reiterado este jueves su agradecimiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel durante una llamada telefónica con el mandatario en la que también ha expresado su deseo de que los contactos entre las partes no se detengan.

"El presidente Aoun ha renovado su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está llevando a cabo para lograr un alto el fuego en Líbano y garantizar la paz y la estabilidad de manera permanente, como preparación para alcanzar el proceso de paz en la región", ha señalado la Presidencia libanesa en un comunicado.

Aoun ha deseado así "que estos esfuerzos continúen" para detener los enfrentamientos "lo antes posible". "Por su parte, Trump ha respondido con su apoyo al presidente Aoun y a Líbano, y ha enfatizado su compromiso de satisfacer la solicitud libanesa de un alto el fuego en el menor tiempo posible", ha zanjado.

Esto se produce horas después de que Trump afirmara que los "dos líderes de Líbano e Israel", en alusión a Aoun y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, iban a hablar durante la jornada de este jueves después que los gobiernos de ambos países acordaran continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos.

"Intentando crear un poco de margen entre Israel y Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", dijo el magnate en un breve mensaje publicado en la víspera en redes sociales, sin menciones explícitas a ninguno de los dos.

Por su parte, Aoun ha recalcado este jueves que el alto el fuego será "el punto de partida" en las negociaciones con Israel, cuando se esperan contactos directos con Netanyahu, tras de las conversaciones iniciadas en Washington.