El presidente de Líbano trata con Vance el alto el fuego en Líbano

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha abordado este lunes con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el alto el fuego en Líbano, toda vez que la situación en el país en medio de los ataques de Israel y su ocupación de amplias zonas del sur ponen en jaque las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo.

Según ha informado la Presidencia libanesa, Aoun ha recibido una llamada telefónica del vicepresidente estadounidense en la que ha participado el asesor presidencial Jared Kushner y del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramán Al Thani.

"La conversación abordó la cuestión de consolidar el alto el fuego en el Líbano, detener la escalada militar israelí y las medidas que deben adoptarse al respecto, incluida la posibilidad de formar una célula para este fin", ha indicado la institución libanesa en un mensaje difundido en redes sociales.

Los ataques militares y la continua invasión del sur de Líbano por parte de Israel se ha convertido en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán ha reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".

Por su parte, Líbano está inmerso en su propio proceso de negociaciones con Israel con mediación de Estados Unidos, con el que busca un cese definitivo a las acciones israelíes en el país, al tiempo que busca elevar su presencia en el sur del país, zona desde la que opera Hezbolá, que sigue siendo la justificación de Tel Aviv para bombardear territorio libanés y mantener su presencia militar.