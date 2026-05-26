El presidente nombra al economista Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo como nuevo primer ministro de Senegal

Archivo - El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, durante una visita oficial a Madrie en marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha nombrado al economista Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo como nuevo primer ministro del país, después de cesar durante el fin de semana a Ousmane Sonko tras meses de tensiones entre los hasta entonces aliados.

"El presidente de la República, su excelencia Bassirou Diomaye Faye, ha nombrado a Al Aminou Lo al puesto de primer ministro de Senegal", ha dicho la Presidencia senegalesa en un comunicado en redes sociales, en el que ha deseado "pleno éxito" al nuevo jefe del Gobierno "en sus funciones al servicio de la nación".

"Este nombramiento se enmarca en la voluntad del presidente de la República a la hora de impulsar la aplicación de las prioridades nacionales, el fortalecimiento de la eficacia de la acción pública y la aceleración de las reformas en beneficio del pueblo senegalés", ha subrayado la Presidencia senegalesa.

Lo, de 60 años, ha prometido abordar sus funciones "con humildad y determinación", a partir de los "logros" del Ejecutivo anterior y en línea con la Visión 2025, destinada a lograr "un Senegal soberano, justo y unido", según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

En este sentido, ha reconocido la difícil situación de las finanzas públicas, en parte por el conflicto en Oriente Próximo, y ha destacado que el país "se encuentra en un punto de inflexión que requiere la movilización de la nación", algo que pasa por "un cambio de método en la coherencia institucional y la acción gubernamental".

El nuevo primer ministro senegalés era hasta ahora secretario de Estado para la Presidencia y estaba al frente del seguimiento de la Vision 2050: Previamente, fue director nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO), un cargo que ocupó entre 2018 y 2023.

SONKO, PRESIDENTE DEL LEGISLATIVO

En paralelo, Sonko ha retomado este mismo martes su escaño en el Parlamento de Senegal y ha sido elegido presidente del legislativo, reemplazando así a Malick Ndiaye, quien dimitió a última hora del domingo, dos días después del cese del ya ex primer ministro.

Sonko ha sido elegido con 132 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, después de que la oposición haya abandonado el hemiciclo en protesta contra lo que consideran irregularidades en su reintegración en el Parlamento como diputado, lo que le permitía aspirar a suceder a Ndiaye.

Ndiaye esgrimió al anunciado su dimisión "la responsabilidad pública y el bien común de la nación", antes de reseñar que se trataba de "una elección personal" guiada también por la "comprensión de las instituciones", sin hacer mención alguna al cese de Sonko y sus encontronazos con Faye.

Las tensiones entre Sonko y Faye han aumentado en torno a la agenda de reformas impulsada por Faye, que prepara además una reforma constitucional y una reorganización institucional, incluidas unas declaraciones de Sonko en marzo en las que dijo estar dispuesto a devolver al partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) --del que ambos son parte-- "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

El presidente senegalés tomó posesión el 2 de abril de 2024 tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeleta del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.