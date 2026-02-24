El presidente de Polonia recuerda que la invasión de Ucrania es una "grave amenaza" para la seguridad de Europa

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en rueda de prensa. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha alertado este martes de que la "agresión rusa contra Ucrania" constituye una "grave amenaza" para la seguridad de "toda Europa", en el marco del cuarto aniversario de la invasión lanzada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el país europeo.

"La historia nos enseña que ignorar las ambiciones imperiales de Rusia siempre ha conducido a tragedias", ha subrayado el mandatario polaco en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A renglón seguido, Nawrocki ha instado al "mundo democrático" a "mantener la unidad" frente a "desafíos" como este, al tiempo que ha expresado sus deseos de que cesen las acciones que "desestabilizan" a la región. "Miramos con respeto el valor de las personas que cada día se levantan en defensa de la libertad", ha destacado.

Nawrocki ha sido uno de los mandatarios europeos que ha condenado este martes la invasión rusa contra Ucrania, junto a otros líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien se ha desplazado a Kiev para escenificar el apoyo del Ejecutivo español al Estado ucraniano junto al mandatario de esa nación, Volodimir Zelenski.