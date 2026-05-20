El presidente de Siria desvela que Trump le regaló una colonia de su propia marca y ensalza los lazos con EEUU

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha desvelado que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le ha regalado una colonia de su propia marca, después de que le regalara ya un frasco durante su histórica visita al país norteamericano en noviembre de 2025.

"Algunas reuniones dejan una impresión; la nuestra aparentemente dejó una fragancia", ha dicho Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), en un mensaje en redes sociales, donde ha dado las gracias a Trump por "su generosidad" y por "este valioso regalo".

"Espero que el espíritu de esa reunión --en referencia a la celebrada en noviembre del año pasado en Washington-- siga perfilando una relación más firme entre Siria y Estados Unidos", ha manifestado, en referencia al acercamiento entre ambos países desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por HTS.

Al Shara ha publicado además una fotografía de dos botellas de la colonia 'Victoria' de la línea personal de Trump y un mensaje del inquilino de la Casa Blanca, firmado por él mismo: "Ahmed, todos siguen hablando de la fotografía que nos sacamos cuando le di esta gran colonia. Por si te has quedado ya sin ella".

Durante dicho encuentro, Trump roció con esta colonia a Al Shara y le trasladó que se trata de "la mejor fragancia", además de prometerle otro frasco para la esposa del mandatario sirio. "¿Cuántas esposas? ¿Una?" preguntó, ante las risas de Al Shara, que confirmó que tiene una esposa. "Con vosotros nunca se sabe", zanjó Trump, que dio además una palmada amistosa al mandatario durante el intercambio ante la prensa.

Trump, que ha acometido un proceso de normalización de relaciones con Siria tras la caída de Al Assad, ya describió en mayo de 2025 a Al Shara como "un tipo duro" y "un hombre joven y atractivo" con "pasado firme", en referencia a sus años en filas de grupos extremistas en Siria, especialmente HTS, considerado terrorista por Washington pero retirado ya de esta lista.

Las nuevas autoridades han protagonizado un acercamiento con Estados Unidos y otros países occidentales que hasta entonces buscaban al actual mandatario por su papel en el citado grupo yihadista. De hecho, Damasco es ahora parte de la coalición que encabeza Washington contra Estado Islámico, lo que ha provocado tensiones entre los núcleos más duros que hasta ahora apoyan a Al Shara.