El primer ministro de Groenlandia confiesa que desconoce el contenido del preacuerdo entre Trump y Rutte

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha confesado este jueves que desconoce el contenido del preacuerdo anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para un "futuro acuerdo" sobre el territorio autónomo danés.

"En cuanto al acuerdo del que se ha estado hablando, tampoco sé qué tiene en concreto", ha declarado en rueda de prensa, insistiendo en el grupo de trabajo de alto nivel que "trabaja en una solución en ambas partes", si bien ha recordado que en Groenlandia tienen "ciertas líneas rojas" que no se pueden cruzar, como la soberanía o la integridad territorial.

Nielsen ha asegurado que su gabinete está dispuesto a cooperar en varias áreas, siempre que sea con respeto mutuo, pero ha enfatizado que "solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca tienen el mandato de llegar a acuerdos sobre Groenlandia y el Reino de Dinamarca". "Sin nosotros, eso no va a suceder", ha zanjado.

"Como he dicho, estamos dispuestos a discutir muchos temas y a negociar una mejor cooperación y más, pero la soberanía es una línea roja. Nuestra integridad, nuestras fronteras y el Derecho Internacional son definitivamente una línea roja que no queremos que nadie cruce", ha insistido.

Al ser preguntado sobre si Groenlandia está ahora a salvo de la amenaza de Trump de anexionarse la isla ártica, ha reconocido que "hasta ayer" no podían "descartar nada" porque "la voluntad de poseer" este territorio "seguía formando parte de la retórica de ayer".

No obstante, ha reiterado que siguen abogando por "el diálogo respetuoso a través de los canales adecuados". "Creo que esa es también la intención ahora de las demás partes, y me alegro por ello", ha expresado el primer ministro groenlandés durante su intervención con los medios de comunicación.

Nielsen se ha mostrado abierto a potenciar una "asociación sólida" basada en "el respeto mutuo", y en el marco de la OTAN y del acuerdo de defensa con Estados Unidos, con el objetivo de que su colaboración sea "mucho más fuerte". "Queremos una relación respetuosa y pacífica, y un aliado sólido para dentro de muchos años", ha añadido antes de criticar la retórica estadounidense.

"Hablar de adquirir Groenlandia es, por supuesto, inaceptable. (...) Esperamos y seguimos trabajando para que se mantenga un buen diálogo que nos permita tener una colaboración basada en el respeto mutuo", ha ahondado.

De todos modos, ha indicado que se puede tener una buena relación si se respetan las "las líneas rojas" ya trazadas. "Pero, por supuesto, es difícil cuando cada noche escuchas amenazas", ha afeado.

En este sentido, ha revelado que será "una relación tensa" pero ha priorizado su disposición al diálogo sobre "cualquier tema". Así, ha sostenido que si algún país quiere explotar sus recursos minerales tendrán que respetar su legislación y sus "estrictos estándares ambientales", porque "es parte" de su cultura.

Sus declaraciones llegan después de que Trump anunciara que había establecido con Rutte un "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y que, en base a este "entendimiento" alcanzado, no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de febrero.

Aunque no han trascendido más detalles del acuerdo entre Trump y Rutte, el líder de la OTAN ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con el líder estadounidense. Esta versión ha sido refrendada por la portavoz de la OTAN, Allison Hart, quien ha recalcado en declaraciones a Europa Press que Rutte no propuso "ningún compromiso respecto a la soberanía" de Groenlandia.