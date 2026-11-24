Archivo - Una residente de Puerto Príncipe (Haití) carga con ayuda humanitaria del Gobierno - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ha asegurado que tiene todo el respeto por los Derechos Humanos pero también ha esgrimido que la protección absoluta no puede servir de "pretexto" para eludir su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población en la lucha contra las pandillas que llevan años dominando amplias zonas de la capital y otras regiones del país.

El conflicto alcanzó hace unas semanas una nueva dimensión con la incorporación de un contingente de más de 2.000 militares salvadoreños en busca de compañeros secuestrados por las mafias; un despliegue que ha despertado la preocupación de Amnistía Internacional. Después de que la ONG pidiera en redes al Gobierno haitiano y al salvadoreño que el despliegue se comprometiera a respetar "las reglas del uso de la fuerza", Fils-Aimé ha explicado que la naturaleza del conflicto podría dificultar enormemente esa misión.

"El respeto a los derechos humanos y la transparencia deben acompañar cualquier operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad", ha explicado el primer ministro en un mensaje publicado también en sus redes sociales.

Fils-Aimé ha explicado que "desde hace años, los grupos armados han tomado gran parte del país como rehén, imponiendo a millones de haitianos un terror cotidiano".

El primer ministro ha recordado que las mafias son culpables de "masacres, secuestros, violaciones, asesinatos, desplazamientos forzados, incendios y ataques contra las instituciones públicas" y que, "a principios de 2024, la capital estaba prácticamente paralizada".

"El acuerdo entre Haití y El Salvador debe considerarse en el contexto de la urgencia de seguridad nacional. La población haitiana también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin la dominación de las pandillas", ha concluido.