El primer ministro de Irak convoca una reunión de emergencia tras los últimos ataques de EEUU y Arabia Saudí

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, a la izquierda. - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, ha convocado para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los últimos ataques perpetrados por Estados Unidos y Arabia Saudí contra el país.

Tras la reunión, está previsto que se publique un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas tras los bombardeos de "precisión" perpetrados por estos dos países contra milicias proiraníes en Irak.

Estos ataques contra Irak se han producido, según ha explicado Arabia Saudí, poco después de que el país interceptara y derribara varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país y a medida que aumenta la tensión en la región.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que aviones de combate estadounidenses y saudíes han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de "los terroristas en el este de Irak", argumentando que estos ataques son en "respuesta" a los "más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria durante las últimas 72 horas" contra territorio saudí.

Arabia Saudí ha informado del derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región desde el inicio en febrero de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.