El primer ministro de Irak habla de "día histórico" tras acudir a votar en las elecciones parlamentarias

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha acudido este martes a votar en las elecciones parlamentarias y ha depositado su papeleta ensalzando lo que describe como "un día histórico" y haciendo un llamamiento a la población a acudir a los colegios electorales de forma "responsable" y "consciente" para elegir a sus representantes en el organismo legislativo.

"Nuestro Gobierno ha cumplido su compromiso de celebrar elecciones parlamentarias en la fecha fijada por la Constitución", ha dicho tras votar, antes de agregar que el Ejecutivo "ha prestado una gran atención a fortalecer el sistema electoral" en el país, según un comunicado por su oficina en la red social Facebook.

Así, ha subrayado que "el proceso electoral reafirma el principio de transferencia pacífica del poder" y ha reiterado que se han cumplido "todos los requisitos necesarios" para que las elecciones sean celebradas "en un clima seguro, justo y estable" que dé a los ciudadanos "total libertad a la hora de elegir a sus representantes".

Al Sudani ha expresado además su agradecimiento al Ejército y las fuerzas de seguridad por "sentar las bases del sistema político iraquí al hacer frente a todo intento de obstruir la práctica democrático y asumir grandes sacrificios en su defensa", antes de destacar que la participación de los agentes en la votación anticipada del domingo para miembros de las fuerzas de seguridad superó el 80 por ciento.

Por su parte, el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, ha afirmado tras acudir a votar en Erbil que las elecciones suponen "un nuevo inicio en el proceso de aplicar la Constitución de Irak", antes de resaltar que el país ha logrado avances en materia de economía y seguridad durante los últimos años.

"Irak está yendo por el camino democrático correcto", ha manifestado, antes de expresar su deseo de que continúen las mejoras en servicios sociales después de las elecciones. "Espero que tengan una vida mejor", ha dicho Barzani, quien ha insistido en que "esta es una de las elecciones más importantes celebradas en Irak", según la cadena de televisión kurda Rudaw.

La Misión de Naciones Unidas en Irak (UNAMI) ha afirmado que sus equipos están realizando labores de observación electoral y ha aplaudido la participación que se está registrando hasta el momento, así como "la buena organización demostrada por la Alta Comisión Electoral Independiente (IHEC)", según un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

"Es un hito democrático en el que el pueblo iraquí celebra el ejercicio de su derecho constitucional a elegir a sus representantes de forma libre, responsable y honesta, en un escenario que representa su libre albedrío y su respeto a la elección democrática para construir un futuro más seguro, estable y próspero", ha explicado el jefe de la misión, Mohamed al Hasán.

Por ello, ha esgrimido que "el éxito de las elecciones requiere un espíritu de responsabilidad política y honestidad por parte de todas las partes implicadas". "Confiamos en que todas las partes políticas y no políticas mantendrán una atmósfera de calma y orden que respete el proceso electoral, a los ciudadanos iraquíes y su voluntad", ha apostillado Al Hasán.