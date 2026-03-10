El primer ministro de Irak reafirma a EEUU su negativa a que su país se vea arrastrado al conflicto con Irán

Archivo - El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha subrayado a Estados Unidos el compromiso de su Gobierno con la protección de las misiones diplomáticas en su territorio, pero ha reiterado el rechazo de Bagdad a involucrarse en el conflicto, en medio de los ataques de Irán contra legaciones y bases estadounidenses en Oriente Próximo en represalia por la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel contra el país centroasiático.

Al Sudani ha reafirmado "el compromiso de Irak con la protección de las misiones diplomáticas, embajadas y consulados en su territorio" en lo que ha considerado "un deber fundamental de las fuerzas armadas iraquíes en todas sus formaciones y ramas", según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro en la madrugada de este martes con respecto a una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Asimismo, el líder del Gobierno iraquí ha querido "enfatizar la importancia de garantizar que el espacio aéreo, la tierra y las aguas iraquíes no se utilicen para ninguna acción militar contra países vecinos o la región", una máxima similar a la transmitida por buena parte de los países de Oriente Próximo a Teherán antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán.

En esta línea, ha reiterado, en representación del Ejecutivo de Irak y de "todas sus autoridades y fuerzas populares, políticas y nacionales, su postura de principios de no participación en operaciones militares", así como su "rechazo" a la posibilidad de que Bagdad pueda "involucrarse en los conflictos en curso" y su "negativa a permitir cualquier violación de su espacio aéreo por parte de cualquier parte".

"La llamada también ha incluido conversaciones bilaterales sobre temas de interés mutuo, como la reanudación de las operaciones y la reapertura del oleoducto iraquí para la exportación a través de Turquía", agrega el texto.

EEUU PIDE A IRAK QUE PROTEJA A SU DIPLOMACIA

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado la llamada telefónica en su propio comunicado, una breve nota en la que el portavoz adjunto de la cartera, Tommy Pigott, indica que Rubio "ha reiterado a importancia de que el gobierno iraquí tome todas las medidas posibles para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas estadounidenses" en el país.

Asimismo, según el propio documento, el secretario de Estado "ha condenado enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por Irán y las milicias terroristas afines a Irán en Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí", a la luz de los lanzamientos de drones atribuidos a las dos partes acusadas contra bases y activos militares estadounidenses, además de la operación supuestamente "preventiva" emprendida la pasada semana por Teherán contra "grupos separatistas" que presuntamente se preparaban para invadir territorio iraní desde Irak, tras varios días de ataques contra grupos kurdos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.