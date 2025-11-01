El primer ministro marroquí destaca el "histórico y justo" apoyo del Consejo de Seguridad al plan de autonomía

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, ha destacado este sábado el "histórico y justo" apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental expresado el viernes y ha destacado que es un logro de décadas de diplomacia de la monarquía alauí.

"Es una victoria para todos los marroquíes del país y de los que están fuera (...), una oportunidad de diálogo sin vencedores ni vencidos que abre un camino para la prosperidad y la coexistencia pacífica en las provincias del sur de Marruecos", ha destacado Ajanuch desde la localidad de Beni Melal durante un acto de su partido, Agrupación Nacional de Independientes, informa el portal de noticias Hesspress.

"Durante 26 años la política exterior de Marruecos ha sido una expresión de sabiduría, realismo y firmeza bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI", ha añadido. "La diplomacia real ha hecho de Marruecos un modelo de credibilidad y respeto (...) que ha mantenido la causa nacional a salvo de cualquier usurpación", ha recalcado.

También el embajador estadounidense en Marruecos, Duke Buchan, ha destacado que el apoyo del Consejo de Seguridad al plan de autonomía como base para la resolución del conflicto supone "un gran paso adelante".

"Es un gran día. Es un gran paso adelante", ha afirmado en declaraciones a la agencia de noticias oficial marroquí, MAP. También el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha mostrado su satisfacción por la decisión de respaldar el plan de autonomía como "única base" para lograr una resolución a la disputa.

Ya el viernes el rey marroquí, Mohamed VI, declaraba en un discurso a la nación que Marruecos abre un "nuevo y victorioso capítulo en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara" para "poner fin definitivamente a este conflicto artificial".

El rey marroquí instó a los refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) a aprovechar "esta oportunidad histórica para reunirse con sus familias y beneficiarse" del plan marroquí, "que les permite contribuir" al "desarrollo de su patria y a la construcción de su futuro en un Marruecos unido".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria. El Polisario tiene como principal valedor histórico a Argelia, país que acoge a unos 140.000 refugiados en los campamentos de Tinduf.

El último revés para los saharauis fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.