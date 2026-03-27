El primer ministro de Mongolia presenta su dimisión por segunda vez en menos de seis meses

Archivo - El primer ministro de Mongolia, Gombojavin Zandanshatar. - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Mongolia, Gombojavin Zandanshatar, ha vuelto a presentar este viernes su dimisión, lo que supone la segunda vez en menos de seis meses que busca renunciar al cargo a medida que se intensifican las divisiones y tensiones políticas en el país.

Su decisión será ahora sometida a votación en el Parlamento, si bien tendrá que contar posteriormente con el aval del presidente del país, Ujnaagiin Jurelsuj, que ya en octubre de 2025 rechazó su salida del cargo y la vetó, según informaciones del diario 'Unuudur'.

El jefe de Estado dejó entonces sin efecto el cese por considerar que la votación parlamentaria incumplía la Constitución, que fija un plazo de tres días de debate desde que se presenta la moción y de un mínimo de otros diez días hasta que se produce el cese del jefe de Gobierno.

El secretario general del Partido Popular de Mongolia, a que pertenece el primer ministro, ha indicado que la formación ya se ha reunido y ha abordado "asuntos específicos", como la situación económica de Mongolia y las "dificultades existentes debido a la situación global".

A esto se suman, según ha explicado, los "problemas de la actividad parlamentaria". Antes de hacer pública su solicitud de dimitir, el partido ha aceptado la medida al considerar el "contexto de estabilidad del Estado mongol y la profunda crisis económica existente".

La situación económica ha propiciado rencillas internas en el seno del partido durante los últimos meses, a medida que avanzan las protestas y las huelgas. A las críticas contra la gestión del Gobierno se suma el escándalo de exportaciones de carbón a China, que se remonta a 2022 y ha estado en el centro de las disputas internas de la formación.