La primera manifestación estudiantil contra el Gobierno de Kast se salda con 14 detenidos

El presidente de Chile, Jose Antonio Kast, durante su toma de posesión en el Palacio de La Moneda. - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera marcha contra el nuevo Gobierno de Chile que lidera el derechista José Antonio Kast se ha saldado con 14 detenidos, después de registrarse choques violentos entre estudiantes y Policía en unas manifestaciones que han ocasionado alteraciones en el transporte de la capital, Santiago de Chile.

Según ha informado las autoridades chilenas, "un grupo de sujetos encapuchados" ha arrojado "elementos contundentes" contra Carabineros de Control de Orden Público en una céntrica intersección lo que ha expuesto la "integridad de los transeúntes". Tras un segundo choque con los efectivos, el cuerpo policial se activó para "repeler a los manifestantes violentos" empleando incluso un camión lanza-agua contra los manifestantes, informa el diario 'La Tercera'.

A este grupo, se le atribuyen otros incidentes como el lanzamiento de vallas de seguridad, la instalación de barricadas y la vandalización de la instalación de una estatua en la Plaza Baquedano, habitual punto de reunión en Santiago de Chile y escenario de las masivas protestas sociales de finales de 2019.

"Hago un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse", ha afirmado Kast, quien ha instado a que las protestas no "dañen a otros compatriotas que requieren ese transporte". La manifestación ha obligado al cierre de estaciones de Metro y al desvío del tránsito circulatorio.

Por su lado, el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, quien se ha hecho cargo del dispositivo de seguridad, ha instado a que las protestas se ejerzan de forma pacífica y sin causar daños y alteraciones públicas. "El gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos", ha indicado, para recalcar que la la libertad de expresión "es bienvenida", "en la medida en que se realice conforme al respeto de la propiedad pública y privada".