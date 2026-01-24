La primera ministra danesa considera "inaceptable" que Trump cuestione el compromiso de la OTAN

Archivo - La primera ministra danesa, Mette Frederiksen - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha respondido este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, que es "inaceptable" que cuestione el compromiso de la OTAN en general y su participación en Afganistán en particular.

"Es inaceptable que el presidente estadounidense ponga en duda el compromiso de los soldados aliados en Afganistán", ha publicado Frederiksen en sus redes sociales en un mensaje en el que ha recordado que Dinamarca es uno de los países de la OTAN que más bajas tuvo 'per capita'.

"Tengo el más profundo respeto por los soldados que se lo han jugado todo a la que los enviamos los políticos y en la que combatieron hombro con hombro con solados de otros países, incluido Estados Unidos", ha argumentado. La dirigente danesa ha indicado que "los veteranos daneses dicen que no pueden explicar lo mucho que duele".

Hasta 44 militares daneses murieron durante la misión en Afganistán y ocho más fallecieron en Irak. En el caso de Afganistán, Dinamarca es el país con mayor número de muertos 'per capita' de los países aliados.

Trump dijo en una entrevista en Fox News que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001 y cuestionó su eficacia en caso de invocar la defensa nacional para la frontera con México.

"Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", dijo.