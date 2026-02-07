La primera ministra Takaichi cierra la campaña electoral en Japón con promesas de endurecer la política de inmigración

Sanae Takaichi - Europa Press/Contacto/Kento Nara

7 Feb.

La primera ministra japonesa y favorita para las elecciones legislativas del domingo, Sanae Takaichi, ha cerrado este sábado la campaña electoral con un acto en Tokio en el que ha prometido endurecer la política de inmigración.

"Vamos a investigar a los extranjeros para averiguar si están pagando los impuestos y seguros y les vamos a obligar a aprender japonés y la cultura japonesa", ha afirmado Takaichi durante el acto político, según recoge el diario 'Sankei Shimbun'.

Sakaichi ha rechazado que sea una política "xenófoba". "Deben cumplir las leyes para que los japoneses puedan vivir en paz y sin un sentimiento de injusticia", ha argumentado.

La también presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD) ha insistido en la necesidad de impulsar el crecimiento económico del país y para ello se postula para lograr una supermayoría que le permita sacar adelante una serie de reformas que allanen el camino a lo que ha calificado como la nueva era japonesa.

"Casi lloro cuando me dijeron que el PLD segurmanete va a conseguir una gran victoria. Es porque hay gente que cree que no tiene por qué votar. Os pido esos valiosos votos", ha afirmado ante unas 10.000 personas reunidas en el parque Futako Tamagawa de Tokio.

El objetivo final es "hacer al archipiélago japonés fuerte y próspero de nuevo" parafraseando el lema de campaña del presiente estadounidense, Donald Trump. "Si mejora la economía podremos invertir más en defensa y reforzar nuestra capacidad defensiva. Quiero que Japón sea un país en el que la gente pueda tener esperanza", ha planteado.

Además, Takaichi ha asegurado que tras las elecciones se pondrá en contacto con Rusia para lograr un tratado de paz para las islas Kuriles, bajo control ruso pero reivindicadas por Tokio desde la Segunda Guerra Mundial. Takaichi ha asegurado que esta será "una de las primeras prioridades" en la relación con Rusia.

Ha mencionado en particular la necesidad de reanudar las visitas de japoneses a tumbas de familiares situadas en el territorio bajo control ruso por considerarlo una "cuestión humanitaria" en vigor desde 1964 y hasta 2020, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Las islas fueron ocupadas por las fuerzas soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial, que terminó sin un tratado de paz entre Moscú y Tokio. En ese sentido, Takaichi ha respaldado la postura de que se trata de una "ocupación ilegal" y ha recordado que cada 7 de febrero se celebra el Día de los Territorios del Norte, como se conocen en Japón estas islas.

Según las últimas encuestas, el PLD de Takaichi logrará un 42,3% de los respaldos, seguida de la alianza creada por Komeito y el Partido Democrático Constitucional de Japón (CDP), que en los anteriores comicios participaron por separado. Esta coalición, bajo el nombre de Alianza Reformista Centrista, cuenta con el 15,8% de los apoyos.