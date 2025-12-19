La princesa Mette-Marit de Noruega necesita un transplante de pulmón a causa de una fibrosis pulmonar

Archivo - La princesa Mette-Marit de Noruega durante una visita a Alemania en noviembre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Frederic Kern - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, de 52 años, necesita un transplante de pulmón a causa de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018, según ha anunciado este viernes la Casa Real del país europeo, después de que unas pruebas llevadas a cabo en otoño llevaran a los doctores del Rikshospitalet University Hospital a evaluar la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento.

"Estamos llegando al momento en el que un transplante de pulmón será necesario y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que sea posible cuando llegue el momento", ha sostenido Are Martin Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria en el citado hospital.

"En estos momentos no se ha adoptado una decisión sobre cuándo será puesta la princesa heredera en la lista de espera para un transplante de pulmón", ha afirmado. La Casa Real ha desvelado que Mette-Marit tendrá que someterse a un régimen de ejercicios, descanso y recuperación.

Pese a ello, la Casa Real de Noruega ha insistido en que la princesa ha expresado su intención de seguir llevando a cabo sus funciones oficiales a pesar de su condición médica, si bien su programa oficial será organizado para adaptarse a sus necesidades médicas, "en la medida de lo posible".