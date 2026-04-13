El principal candidato opositor en Benín reconoce su derrota en las elecciones presidenciales

Archivo - La bandera de Benín (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Paul Hounkpè, exministro de Cultura de Benín y candidato de Fuerza Cauris para un Benín Emergente (FCBE), ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales del domingo frente a Romuald Wadagni, el 'delfín' del actual mandatario, Patrice Talon.

Si bien la Comisión Electoral Nacional Independiente no ha publicado todavía los resultados provisionales, Hounkpè ha afirmado en un comunicado recogido por los medios benineses que existe una ventaja a favor de su rival y ha trasladado su agradecimiento a sus simpatizantes por su dedicación durante la campaña electoral.

Asimismo, ha instado al futuro jefe del Estado a priorizar la justicia social, la inclusión económica, la reforma institucional y la reconciliación nacional. "Solo nos une un requisito: servir a Benín y trabajar incansablemente por el bienestar de nuestros conciudadanos", ha argüido.

La votación, a la que no concurre Talon debido al límite constitucional de dos mandatos a la jefatura de Estado, supone una continuación de las parlamentarias de enero, en las que la oposición no llegó al 10% de los votos --por lo que no obtuvo escaños--, dejando al partido de Talon y sus aliados al frente de la totalidad del organismo, que aprobó en noviembre de 2025 una ampliación de cinco a siete años el mandato presidencial, un paso que entrará en vigor tras los comicios del domingo.

Talon, que abandonará el cargo tras una década de crecimiento económico, pero en medio de las crecientes amenazas de seguridad por la expansión de los grupos yihadistas desde el Sahel, espera así pasar el testigo a Wadagni, quien no ha tenido que hacer frente a rivales de peso después de que el principal opositor, Renaud Agbodjo, de Los Demócratas, fuera excluido tras no lograr suficientes apoyos parlamentarios.

Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que el derecho a la libertad de expresión y de reunión son objeto de "restricciones sistemáticas" y han denunciado la detención "arbitraria" de dirigentes opositores, con el foco puesto en Los Demócratas, liderado por el expresidente Thomas Yayi Boni, quien cumplió dos mandatos entre 2006 y 2016.

Las elecciones han tenido lugar además cuatro meses después de que las autoridades anunciaran la desarticulación el 7 de diciembre de un intento de golpe de Estado, encabezado por un grupo de militares que irrumpió en la sede de la televisión pública para anunciar el derrocamiento de Talon, si bien la intentona fue sofocada en apenas unas horas.