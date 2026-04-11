Las proiraníes Fuerzas de Movilización Popular denuncian 80 milicianos muertos en los ataques de EEUU e Israel en Irak

Funeral en Bagdad (Irak) por un miembro de las Fuerzas de Movilización Popular (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han denunciado que al menos 80 efectivos han muerto durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones en Irak desde el estallido de la guerra de Irak el pasado 28 de febrero.

La guerra de Irán se ha convertido en la mayor amenaza para la precaria estabilidad de Irak desde el final de la guerra: las FMP, concebidas en su día para combatir contra Estado Islámico por la máxima autoridad religiosa chií del país, el ayatolá Alí Sistani, se han convertido ahora en una organización de enorme influencia en el aparato de seguridad estatal.

Las FMP han protagonizado pasados ataques contra bases estadounidenses y ellas mismas se han convertido en el objetivo de las operaciones conjuntas de EEUU e Israel durante su ofensiva contra Teherán.

Las milicias, en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, denuncian igualmente que los ataques conjuntos han dejado un saldo de más de 270 heridos entre sus filas, según el balance que comprende ataques desde el 28 de febrero hasta el pasado 8 de abril.