Aumentan a seis los muertos tras un presunto ataque hutí contra un buque frente a las costas de YemeN

Al menos cuatro muertos tras un presunto ataque hutí contra un buque frente a las costas de Yemen - EUROPA PRESS

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este martes tras el presunto lanzamiento de tres misiles por parte de los hutíes contra un buque de carga en aguas del mar Rojo cercanas a la ciudad costera de Moca, en Yemen, en el marco del incremento de las hostilidades entre los rebeldes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La Guardia Costera yemení ha elevado a seis muertos y diez heridos el balance de víctimas por el ataque con tres misiles lanzado por los rebeldes hutíes contra el el buque mercante 'Tihama' mientras navegaba por el estrecho de Bab el Mandeb.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro marineros, tres de ellos de nacionalidad paquistaní y un indonesio, además de dos miembros de las Fuerzas Armadas yemeníes, según ha indicado en un comunicado.

Mientras, la decena de heridos corresponde a siete marineros, dos miembros de la Guardia Costera y otro de la Segunda Brigada Naval.

El ataque ha causado daños materiales en el buque, que transportaba alimentos, y también se ha decretado un incendio en cubierta, ha confirmado por su parte el Ministerio de Transportes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"Mientras los equipos de rescate intentaban llegar hasta la tripulación y evacuar a los heridos, las milicias hutíes lanzaron otro misil contra el buque en un intento por frustrar la operación de rescate y poner en peligro la vida de todos a bordo, incluidos los equipos de rescate. Este acto criminal revela la intención deliberada de las milicias de maximizar las bajas e impedir el rescate de las víctimas y los heridos", ha lamentado la cartera en un comunicado.

Asimismo, ha afirmado que este ataque "evidencia una escalada en la violencia por parte de las milicias hutíes, que buscan extender sus amenazas a puertos e instalaciones civiles", así como a los buques mercantes en la región, lo que "representa una amenaza directa" para el suministro de alimentos y bienes para millones de yemeníes.

La agencia marítima británica UKMTO, afiliada a la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes, había informado previamente de que un buque de carga había sido alcanzado por un "proyectil desconocido" en aguas del mar Rojo cercanas a Moca, si bien por el momento los hutíes no se han pronunciado al respecto.

"Un buque de carga en el sur del mar Rojo ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que ha dejado víctimas. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques navegar con precaución e informar cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", ha indicado, sin dar más detalles al respecto.

Esto se produce poco después de que el Ejército de Yemen haya achacado, en la madrugada de este martes, a la insurgencia hutí nuevos ataques contra Moca, una de las instalaciones portuarias más grandes que continúan en manos del Gobierno yemení y que se encuentra cerca del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, así como contra barrios residenciales de Marib, en el oeste del país.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha instado a las partes a detener la "escalada" en Yemen y proteger a los civiles y la infraestructura civil tras el incremento más significativo de las hostilidades "desde el alto el fuego negociado por la ONU en 2022".