Puesta en libertad la periodista cubana Camila Acosta detenida el martes en La Habana

Archivo - Fachada de la Embajada de EEUU en La Habana, Cuba - Jiang Biao / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista cubana Camila Acosta ha anunciado su puesta en libertad tras de ser detenida este martes en La Habana, lo cual ha denunciado como un "secuestro" por parte de las fuerzas de seguridad

"Fui detenida hoy martes 3 de noviembre a la salida de mi vivienda por oficiales de la seguridad del Estado. Algunos eran dos policías uniformados. Prácticamente un secuestro (...) me llevaron para la estación policial de Playa", en la capital cubana, ha relatado en un vídeo difundido en redes sociales.

La redactora del diario digital Cubanet ha señalado que el motivo de que haya permanecido horas en el calabozo es un vídeo que grabó ella misma la semana pasada a un "otro oficial de la seguridad del Estado, que me impidió salir de (su) casa".

"Lo grabé. Además (era) un oficial que ni siquiera se identificó, estaba vestido de civil. Ese vídeo lo subió Cubanet a las redes sociales. Dicen que la familia de ese oficial está recibiendo amenazas", ha señalado.

Acosta ha indicado que le ha sido impuesta "un acta de advertencia por ese supuesto delito de actos contra la intimidad personal", mientras que le entregaron su teléfono en un estado "inservible". "Al parecer, le echaron algún líquido porque estaba mojado, tenía un líquido viscoso, no enciende, está totalmente muerto", ha precisado.

"Lo que más les preocupa es la identificación que hacemos de estos oficiales de la seguridad del Estado, que además debemos hacerlo porque ellos son funcionarios públicos. No hay ningún delito en grabar a funcionarios públicos", ha defendido.

Cubanet denunció este martes el arresto "arbitrario" de la periodista, lo cual tachó de "secuestro" por parte de las autoridades cubanas un día después de que otro de sus colaboradores, Adelth Bonne, fuese detenido "violentamente".

"La represión contra los periodistas de Cubanet busca impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba. Informar no es un delito", zanjó.