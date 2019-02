Putin advierte a EEUU sobre una nueva Crisis de los Misiles: "Si alguien está deseándola, la tendrá"

Publicado 21/02/2019 14:30:44 CET

Alardea del alcance y la velocidad de los misiles rusos y dice que podría situarlos en aguas neutrales próximas a EEUU

MOSCÚ, 21 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido al Gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de que se origine una nueva Crisis de los Misiles, como la que sucedió en 1962 en Cuba, y ha asegurado que si "alguien" desea una situación así, "la tendrá".

La Crisis de los Misiles de Cuba surgió en 1962 cuando la Unión Soviética respondió al despliegue de misiles estadounidenses en Turquía con el envío de misiles balísticos a la isla caribeña, provocando una situación en la que se corrió el riesgo de entrar en una guerra nuclear.

Más de cinco décadas después, las tensiones vuelven a crecer por el temor de los rusos a que Estados Unidos pueda llegar a desplegar misiles nucleares de medio alcance en Europa tras el anuncio del abandono del Tratado de Reducción de Armas Nucleares INF.

Las declaraciones de Putin, publicadas por los medios rusos a última hora del miércoles, llegan después de que el mandatario ruso advirtiera de que responderá a cualquier emplazamiento de misiles estadounidenses más cerca de Rusia con el despliegue de proyectiles más cerca de Estados Unidos o con la instalación de misiles más veloces.

El presidente ruso ha detallado su amenaza con el aviso de que Rusia podría desplegar misiles supersónicos y submarinos que podrían navegar cerca de aguas territoriales estadounidenses si Washington despliega misiles nucleares de alcance medio en Europa.

Putin se ha referido en concreto a "submarinos y buques de superficie" con capacidad de portar y disparar misiles. "Podemos ponerlos, dada su velocidad y alcance, en aguas neutrales. Además, no son fijos, se mueven y tendrán que encontrarlos", ha dicho Putin, en referencia a los misiles que podría desplegar en dirección a Estados Unidos.

"Calculen. Mach nueve y más de 1.000 kilómetros de alcance", ha asegurado, en referencia a la velocidad y el rango de los misiles que podría desplegar para amenazar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense rechazó los primeros avisos de Putin y argumentó el miércoles que el mandatario solo busca distraer la atención de lo que Washington considera que son claros incumplimientos del acuerdo nuclear INF.

El pacto, que prohíbe a Rusia y a Estados Unidos desplegar misiles nucleares de corto y medio alcance en Europa, está pasando por su peor momento, tras el anuncio de abandono por parte de Estados Unidos y con Rusia dispuesta a seguir la misma senda.

Putin ha asegurado que no quiere una nueva carrera armamentística con Estados Unidos pero también ha advertido de que no tendrá otra opción si Washington instala nuevos misiles en Europa, algunos de los cuales, según sus cálculos, podrían llegar a alcanzar Moscú en diez o doce minutos.

El presidente ruso ha asegurado que su respuesta naval al despliegue de misiles implicaría que Rusia podría atacar Estados Unidos en un periodo de tiempo más breve que el que necesitaría Washington con los proyectiles destacados en Europa porque el recorrido sería más corto.

"Si no está a su favor, al menos las cosas se mantienen. Eso es seguro", ha dicho, en referencia a la amenaza de los misiles. Putin ha admitido que las relaciones entre Moscú y Washington se han deteriorado aunque ha asegurado que no son comparables a las tensiones de la Crisis de los misiles en 1962.

Las tensiones "no son la razón para aumentar la confrontación a los niveles de la Crisis de los misiles de Cuba en los 60. En cualquier caso, eso no es lo que queremos", ha indicado el mandatario ruso. "Si alguien está deseándola, entonces la tendrá. He fijado lo que eso conllevaría. Dejémosles contar", ha concluido.