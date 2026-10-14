Putin avisa que la economía rusa está bajo graves amenazas informáticas entre nuevos ataques a sus centros de datos

Vladimir Putin, presidente de Rusia, durante una reunión en el Kremlin a 12 de octubre de 2026 - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este miércoles a todas las agencias relacionadas que refuercen con carácter inmediato los mecanismos de seguridad digital del país al entender que las amenazas informáticas a las que se enfrenta la economía rusa han alcanzado "un nuevo nivel" en los últimos tiempos.

Durante una reunión sobre ciberseguridad en el Kremlin, Putin ha achacado este peligro a la guerra de Ucrania y al desarrollo de la digitalización. Combinados, representan un peligro para "la logística, el transporte, los servicios sociales, los sistemas de soporte vital y la administración pública".

La reunión ha tenido lugar tras la serie de ataques ejecutados por Ucrania estos últimos días contra los centros de datos del gigante informático ruso Yandex, dañinos hasta el punto de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reconoció este pasado martes que la compañía estaba atravesando "dificultades" que, confió, podría ser capaz de subsanar por sí sola.

Putin ha insistido durante la reunión en la necesidad de mejorar "todos los componentes del sistema nacional de seguridad digital" y las "herramientas para una respuesta rápida a los ciberataques", además de "aumentar la coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de inteligencia con los operadores de telecomunicaciones, las instituciones financieras, las empresas de internet y otras entidades".

En la reunión se encontraba el consejero delegado del banco Sberbank, Herman Gref, mientras la entidad financiera, la más grande de Rusia, confirmaba un nuevo ataque ucraniano contra uno de sus centros de datos en la región de Saratov.

El vicepresidente primero del Consejo de Administración del banco, Alexander Vediakhin, ha confirmado a la agencia Interfax que, a pesar del ataque, todos los sistemas del banco funcionan "con normalidad" y no hay víctimas que lamentar.